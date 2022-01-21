Önder Karaveli’nin göreve başlamasıyla birlikte Süper Lig’de çıkışa geçen Beşiktaş ’ta, hem yönetim hem de teknik heyet bu tırmanışı sürdürmenin planlarını yapıyor. Gaziantep FK’nın ardından VavaCars Fatih Karagümrük’ü devirmeyi başaran Kartal yarın deplasmanda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor’la oynayacağı zorlu müsabakayı da kazanmayı hedefliyor.

Kovid-19 vakalarından olumsuz yönde etkilenen siyah-beyazlı takım, Gaziantep FK ve Karagümrük maçlarını kazanırken, futbol açısından çok tatmin edici bir performans ortaya koyamamıştı. Fiziksel sorunları çözmek için çaba harcayan teknik heyetin, Yeni Malatya maçına odaklandığı ve lige verilecek bir haftalık araya mutlaka galibiyetle girmek istediği aktarıldı.

Yönetim kurulu ve teknik heyetin, lider Trabzonspor ’un üst üste yaşadığı puan kayıplarından sonra zirve için umutlanmaya başladığı da ifade edildi. Siyah-beyazlıların, uzun soluklu bir galibiyet serisi yakalamaları halinde ligdeki dengelerin değişebileceğini kendi aralarında masaya yatırdıklarını belirtildi. Şampiyonluk şansı çok az olsa da, tıpkı Trabzonspor gibi diğer takımların da puanlar kaybedeceğini hesaplayan yönetim ve teknik heyet, ligi en iyi yerde bitirmeyi hedefliyor.

En gerçekçi hedef kupa

Kovid-19 nedeniyle takım içerisinde yaşanan düşüşe rağmen üst üste kazanılan puanlarla ligi en azından ikinci ya da üçüncü bitirme konusunda umutlanan Beşiktaş Yönetimi, asıl planlarını ise Ziraat Türkiye Kupası üzerinde yapıyor. Avrupa’ya doğrudan katılma açısından Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanmaya en yakın ekiplerden biri olan siyah-beyazlılarda, Teknik Direktör Önder Karaveli de kupaya ayrı bir önem veriyor. (Skorer)