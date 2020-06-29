Pandemi tedbirleri sebebiyle verilen ara sonrasında Süper Lig’e iyi bir başlangıç yapamayan Kara Kartal, Antalyaspor’a 2-1 kaybetmişti. Bu mücadele sonrasında önce Denizlispor’u 5-1, ardından da Konyaspor’u 3-0’lık skorlarla deviren Siyah-Beyazlılar, gözünü Şampiyonlar Ligi’ne dikti. Galibiyetle geçen 29. haftada ilk 4 sıradaki takımların tamamının puan kaybetmesi sonrasında Devler Ligi potasıyla bitime 5 maç kala sadece 3 puan kalan Kara Kartal, yeni dönemde Vodafone Park’ta Devler Ligi müziğini çaldırmak istiyor!

Düşme hattındakiler sürpriz yaptı

Lider Başakşehir’in 4. sıradaki Galatasaray’la 1-1 berabere kalması, ikinci Trabzonspor’un lig sonuncusu Ankaragücü karşısından 1-1’lik sonuçla ayrılması ve 3. Sivasspor’un da düşme hattındaki Kayserispor’a 2-0 yenilmesi sonrasında haftanın kazananı Beşiktaş oldu. Kalan 5 haftadan 15 puan çıkarmanın hesaplarını yapan teknik ekip; Kayserispor, Kasımpaşa, Yeni Malatya, Fenerbahçe ve Gençlerbirliği karşılaşmalarını kayıpsız geçmeyi hedefliyor.

Takımda büyük inanç hakim

Trabzonspor’un sezonu ilk 2 sırada tamamlaması halinde gelecek sezondaki Avrupa’dan men cezası sebebiyle lig üçüncüsü, Devler Ligi’ne ön elemeyle gidecek. Yaşadığı ekonomik sorunları, Kupa 1’den gelecek büyük gelirle telafi etme imkanı doğan Kara Kartal, eline geçen bu fırsatı sonuna kadar zorlamak istiyor. Son 2 maçın formda ismi Burak Yılmaz başta olmak üzere tüm takım, yeni sezonda Şampiyonlar Ligi’nde olacaklarına inanıyor.

Bu hafta bile işler değişebilir

Ligde 30. haftada lider Başakşehir, cumartesi günü son 11 maçtır kaybetmeyen Antalyaspor’a konuk olacak. İkinci Trabzonspor, pazar günü 4. sıradaki Galatasaray’a konuk olacak. Öte yandan son 2 mücadelede 5 puan bırakan Sivasspor ise son 6 müsabakada 5 kez kazanan Kasımpaşa deplasmanına çıkacak. Bu hafta üst sıralarda puan kayıpları yaşanması halinde Beşiktaş’ın pazartesi günü 3.’lük koltuğuna geçme ihtimali bulunuyor.