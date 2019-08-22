Beşiktaş'ta Vida, Quaresma, Lens ve N’Koudou Göztepe maçının kadrosuna dahil edildi. (Trtspor)

Öte yandan yeni transfer Georges-Kevin N'Koudou da ilk antrenmanına çıktı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Ardından pas çalışması, 5’e 2 çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. Antrenman tam sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.