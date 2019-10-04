Şanssızlıklar Beşiktaş’ın yakasını bırakmak bilmiyor. Bu sezon sakatlıklar ve cezalardan çok çeken Siyah-Beyazlılar, dün de peş peşe gelen kötü haberlerle şok yaşadı. Sabah saatlerinde Burak Yılmaz, sakatlığının nüksetmemesi adına riske edilmeyerek maç kafilesine dahil edilmemişti.

Dün sabah saatlerinde Diaby, mide bulantısı ve kusma şikayeti nedeniyle kadrodan çıkartıldı. Maçın başlamasına dakikalar kala ise bu kez N’Koudou’dan kötü haber geldi. İlk 11’de yer alan 24 yaşındaki futbolcu ısınmak için sahaya çıktı. Ancak bu sırada migren ağrısı başlayan N’Koudou da son anda dışarıda bırakıldı. Onun yerine Caner Erkin 11’e geçti, Tyler Boyd ise kulübeye girdi.

Kontroller bugün

Şanssızlıklar bununla da bitmedi. Güven Yalçın, 12. dakikada Saiss’ın müdahalesi sonrası belini tutarak yerde kaldı. Genç futbolcu maça devam etmeye çalışsa da 27. dakikada yerini Umut Nayir’e bıraktı. Sakatlık yaşayan oyuncuların, Aytemiz Alanya maçında onayıp oynayamayacakları, bugünkü kontroller sonrası belli olacak.