Beşiktaş, Kasımpaşa karşılaşmasının ilk yarısında iki önemli oyuncusunu sakatlık sebebiyle değiştirmek zorunda kaldı. Siyah-Beyazlılar'ın hücumdaki en önemli silahı olarak gösterilen Burak Yılmaz, henüz 10. dakikada bir hava topuna çıktıktan sonra yeri iner inmez yedek kulübesine beni değiştirin işareti yaptı. Burak'ın, sağ bacak arka adalesinde bir sıkıntı yaşadığı gözlemlendi.

Sergen Yalçın'a ikinci şok

Gökhan Gönül'de yaşandı. 33.dakikada tıpkı Burak gibi oyuna devam edemeyen tecrübeli sağ bekin yerine ise Kevin Prince Boateng girdi. Gökhan'ın yerine ise sağ beke Lens geçti. Son olumsuzluk ise kart sınırındaki Atiba Hutchinson'da yaşandı. Atiba, ikinci yarıda rakibin hızlı hücumunu kesmek adına faul yaptı ve sarı kart gördü. Böylece Kanadalı futbolcu, Yeni Malatyaspor ile oynanacak önümüzdeki lig mücadelesi öncesi cezalı duruma düştü