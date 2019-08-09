Kartal’a süper on numara: Erkan Eyibil

Stopere Victor Ruiz, sağ beke Douglas ve sol kanada da Tyler Boyd’u alan Kara Kartal, gözünü şimdi Almanya’ya çevirdi. Beşiktaş Yönetimi, Panzerler’in ‘Yeni Mesut Özil’ olarak nitelendirdiği Erkan Eyibil için harekete geçti. Siyah-Beyazlılar, 18 yaşındaki, 10 numaranın kulübü Mainz ile önümüzdeki günlerde bir kez daha masaya oturacak. Fikret Orman ve kurmaylarının hedefi ise yeni sezon öncesinde Kırmızı-Beyazlılar’dan genç oyuncuyu bir önce transfer edebilmek. Teknik direktör Abdullah Avcı’nın istediği isimlerin başında yer alan genç yetenek için tüm imkanlar seferber edilecek.

Çok yönlü...

18 yaşındaki futbolcu, sadece 10 numarada görev yapmıyor. Erkan, çok yönlü oyun stiliyle dikkat çekiyor. Genç yıldız, orta sahanın merkezinde, sol kanat ve şans verilmesi halinde ise sağ kanatta da görev yapabiliyor. Erkan için yaz transfer döneminin başında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton talip olmuş ancak gerçekleştirilen görüşmeler sonuçsuz olmuştu.