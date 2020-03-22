Kartal Yuvası mağazaları kapandı

Beşiktaş Kulübü’nün resmi ürünlerini satan Kartal Yuvası, mağazalarını geçici olarak kapatma kararı aldı.

22 Mart 2020, Pazar 06:58 Son Güncelleme:
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Kartal Yuvası mağazaları kapandı

Siyah-Beyazlılar’ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, internet satışlarının devam ettiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi: “Kartal Yuvası mağazaları, taraftarlarımız ile çalışanlarımızın tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından korunmaları amacıyla geçici olarak kapatılmıştır. Taraftarlarımızın Kartal Yuvası’na www.kartalyuvasi.com.tr adresinden ulaşabileceklerini hatırlatır, mağazalarımızın kapalı olacağı dönemde çalışanlarımızın haklarının korunacağının bilinmesini isteriz.”

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