Kartal son 14 maçta boş geçmedi

Beşiktaş, Süper Lig’de Trabzonspor’la yaptığı son 17 maçta sadece 3 kez mağlup oldu. İki takım arasındaki son 17 randevuda Kartal 7 kez, Fırtınada 3 kez galibiyet aldı, 7 müsabaka da berabere sonuçlandı. İki takım arasında geçen sezon İstanbul’da oynanan lig mücadelesi, 2-2 beraberlikle tamamlandı. Bordo-Mavili ekip, Beşiktaş’la yaptığı son 14 lig maçında da kalesini gole kapatamadı.