Kartal Özmızrak: “Kupayı ülkemize getirmek istiyoruz”

FIBA Avrupa Kupası Finali’nde İtalyan ekibi Reggiana ile kupa mücadelesi verecek olan Bahçeşehir Koleji, deplasmanda oynayacağı ilk maç öncesinde son hazırlıklarını yaparken, takımın önemli isimlerinden Kartal Özmızrak, antrenman öncesinde konuştu. Hazırlıkların çok iyi gittiğini söyleyerek sözlerine başlayan başarılı oyuncu, "Son antrenmanımızı yapacağız ve bütün sezon yaptıklarımızın karşılığını almak için final serisinin ilk maçına çıkacağız. İnşallah buradan güzel bir skorla eve dönüp, seriyi bitirip kupayı müzemize ötürmek istiyoruz. Rakibimiz iyi bir kadroya sahip. Deneyimli koçları var ve iyi de oynuyorlar. Bizim gibi finale yükseldiler ve dominant oynuyorlar. Biz de tabii ki bütün sezonun genelinde çok iyi bir dönem geçirdik. Güzel bir seri olacaktır. İnşallah gülen taraf olacağız" ifadelerini kullandı.

"Kulüp tarihine geçmek istiyoruz"

Bahçeşehir Koleji olarak başarıda en önemli etkenin aile ortamı olduğunu da söyleyen Kartal Özmızrak, "Bunun yanında dürüstlük ve sevgi var. Böyle olunca başarı tesadüf olmuyor. İnşallah kulüp bu şekilde daha da yukarılara gidecektir. Kulüpte hatırlanacak bir insan olmak çok güzel. Basketbolcular 5 yıl, 10 yıl oynuyor, şanslı oyuncular 20 yıl oynuyor. Ama kulüpler uzun yıllar hizmet ediyor. Kulübün tarihinin bir parçası olmak çok önemli. İnşallah kupayı kazanarak bu kulübün tarihine adımızı yazdırmak istiyoruz. Bahçeşehir olarak seneye Avrupa Kupası’nda bir üst seviyede boy göstermek ve ülkemizi temsil etmek istiyoruz. Kendi kariyerim açısından da milli takımda olursam, görev gelirse elimden gelenin en iyisini yaparım” diyerek sözlerini tamamladı.

BOLOGNA (İHA)