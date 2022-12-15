Kartal Özmızrak, Hande Erçel ile aşk mı yaşıyor?

Bahçeşehir Koleji forması giyen basketbolcu Kartal Özmızrak ile oyuncu Hande Erçel'in aşk yaşadığı öğrenildi.

Kısa zaman önce arkadaşlıkları aşka dönüşen çift, geçtiğimiz günlerde ortak arkadaşları ile bir araya geldi ve bu gecede aşkın ilk karesi ortaya çıktı.

Hande Erçel ile basketbolcu Kartal Özmızrak'ın aşkına dair detaylar merak edilirken taraflardan henüz açıklama gelmedi.

Kartal Özmızrak kimdir?

Kartal Özmızrak 29 Ağustos 1995 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Kartal Özmızrak, Bahçeşehir Koleji forması giymektedir.

Hangi takımlarda oynadı?

Kartal Özmızrak'ın oynadığı takımlar:

2011-2015 Beşiktaş

2014-2015 →Eskişehir Basket

2015-2017 İstanbul BŞB

2017-2020 Darüşşafaka

2020-2021 Obradoiro CAB