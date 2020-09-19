Kartal, Milan’ı çekti

UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele edecek Beşiktaş’ın 3. eleme turundaki rakibi önceki gün belli olmuştu. Portekiz ekibi Rio Ave, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Bosna Hersek’in Borac takımını 2-0 yenerek 3. eleme turunda Beşiktaş’la eşleşmişti. Kara Kartal’ın, 24 Eylül’de Vodafone Park’ta tek maç üzerinden karşı karşıya geleceği rakibini elemesi halinde muhtemel rakipleri de netleşti. Dün İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde, UEFA Avrupa Ligi Play-Off turunun kura çekimi gerçekleştirildi. Türkiye’yi Avrupa Ligi’nde temsil eden takımlardan Beşiktaş, 3. eleme turunda Portekiz ekibi Rio Ave’yi eleyip Play-Off turuna yükselmesi durumunda İtalya’nın Milan ve Norveç’in Bodo Glimt takımları arasındaki eşleşmeyi geçen tarafla İstanbul’da karşılaşacak.

Büyük güç farkı var

Eşleşmenin favorisi konumunda bulunan İtalya Serie A devi Milan’da A Milli Takım forması giyen Hakan Çalhanoğlu da görev yapıyor. Ek olarak Çizme temsilcisinde ön plana; takımın İsveçli golcüsü Zlatan İbrahimovic çıkıyor. Milan karşısında şansı oldukça az olarak gözüken Bodo Glimt, 428 milyon Euro’luk yıldızlarla dolu rakibine karşı, 9 milyon Euro’luk mütevazi kadrosuyla başarılı olup Kara Kartal’ın rakibi olmaya çalışacak. Öte yandan tur atlaması halinde Beşiktaş’a sıradaki turda büyük ihtimalle Milan’ın gelecek olması, Siyah-Beyazlı futbolseverler tarafından sosyal medyada, ‘Şanssızlık’ olarak yorumlandı.

Milan'ın Künyesi

Kuruluş: 1899

Stadı: San Siro (80.018)

Başkan: Paolo Scaroni

T. Direktör: Stefano Pioli

Renkleri: Kırmızı-Siyah

Başarıları: Serie A (18), Şampiyonlar Ligi (7), UEFA Süper Kupası (5).

Yaş ortalaması: 24,8

Takım değeri: 428 milyon Euro

Yıldızı: Zlatan İbrahimovic

İdeal 11’i: Donnarumma, Calabria, Hernandez, Kjaer, Bennacer, Hakan Çalhanoğlu, Gabbia, Saelemaekers, Kessie, Castillejo, İbrahimovic.





Bodo Glimt’in Künyesi

Kuruluş: 1916

Stadı: Aspmyra Stadı (7.354)

Başkan: Hege Leirfall Ingebrigtsen

T. Direktör: Kjetil Knutsen

Renkleri: Sarı-Siyah

Başarıları: Norveç Kupası (2). Kuzey Norveç Şampiyonu (9).

Yaş ortalaması: 23,4

Takım değeri: 9.2 milyon Euro

Yıldızı: Jens Petter Hauge

İdeal 11’i: Haykin, Lode, Hoibraten, Bjorkan, Berg, Zinckernagel, Hauge, Saltnes, Konradsen, Fet, Boniface