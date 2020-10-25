Kartal Kayra'nın umudu var

Beşiktaş'ın genç futbolcusu Kartal Kayra, Sergen Yalçın'dan forma bekliyor.

25 Ekim 2020, Pazar 06:58 Son Güncelleme:
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Kartal Kayra'nın umudu var

Takımın özkaynak düzeninden yetişen isimler arasında yer alan 20 yaşındaki ön liberosu, transfer döneminde özellikle orta saha hattına yapılan takviyelerle yarışta geri planda kalmıştı. Atiba Hutchinson, Josef de Souza, Dorukhan Toköz, Necip Uysal ve Oğuzhan Özyakup’lu ön libero bölgesinde kendisine yer açmaya çalışan Kartal Kayra, her an forma giyecekmiş gibi kendisini hazır tutuyor. Bu davranışı sebebiyle teknik direktör Sergen Yalçın’ı mutlu eden Kartal’ın, ilerleyen haftalarda görev alması bekleniyor.

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