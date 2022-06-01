Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Ümraniyespor, sezonu 70 puan ve averajla 2'nci sırada tamamlayarak direkt olarak Süper Lig'e yükselme başarısı gösterdi. İstanbul ekibinin bu sezon yakaladığı başarılı grafikte en önemli pay sahiplerinden birisi, 21 yaşındaki Kartal Kayra Yılmaz oldu. Sezon başında Beşiktaş 'tan kiralanan genç oyuncu, teknik direktör Recep Uçar'ın orta sahadaki vazgeçilmez isimlerinden birisi oldu. Sezon başından itibaren gösterdiği devamlılık ile hem gelişimini sürdüren hem de takıma önemli katkı sağlayan Yılmaz, önümüzdeki sezon için Beşiktaş'ta forma rekabetine hazır olduğunun mesajını verdi.

İSTATİSTİKLERİ İLE GÖZ KAMAŞTIRDI

Kartal Kayra Yılmaz, sezon boyunca Ümraniyespor'un pas oyununda kritik bir rolde yer aldı. 271 farklı ligi kapsayan, 100'den fazla parametrede futbol veri karşılaştırma platformu Comparisonator'un verilerine göre 21 yaşındaki oyuncu, ligdeki defansif orta sahalar baz alındığında rakip 3'üncü bölgeye en çok pas yapan ve en çok başarılı anahtar pas atan isim oldu. Sezon boyunca attığı 22 anahtar pastan 14'ünde isabet yakalayan Yılmaz, bu alanda ilk sırada yer aldı. Rakip 3'üncü bölgeye sezon genelinde 357 başarılı pas yollayan 21 yaşındaki oyuncu, bu alanda da 3'üncü sırada kendisine yer buldu.

OYUNUN HER İKİ YÖNÜNÜ DE İYİ OYNADI

Kartal Kayra Yılmaz, sezon boyunca oyunun iki yönünde de gösterdiği performansla Ümraniyespor'un başarısında en önemli pay sahiplerinden biri oldu. Genç oyuncunun hem ofansif hem de defansif anlamda gösterdiği performans, istatistiklere de yansıdı. Kartal Kayra, Comparisonator'un verilerine bakıldığında sezon boyunca rakip sahada toplam 52 top kazanma ve 606 defansif aksiyon ile defansif orta sahalar arasında 2'nci sırada yer aldı. 21 yaşındaki oyuncu, ayrıca 171 top kazanma, 192 araya girme ve 395 başarılı defansif aksiyon ile bu alanda da defansif orta sahalar arasında 3'üncü sırada kendisine yer buldu. Kartal Kayra sezon boyunca toplam 11.16 xA (Asist Beklentisi) ile defansif orta sahalar arasında ilk sırada yer almayı başardı. 11.16 asist beklentisinden 7 asist çıkaran genç oyuncu, bu alanda da zirvede yer aldı. Kartal Kayra ayrıca toplam 38 şut pası ile de defansif orta sahalar arasında bu parametrede sezonu 1'inci sırada kapattı.

SEZON BAŞI KAMPI ÇOK ÖNEMLİ

Ümraniyespor'da gösterdiği performansla dikkatleri üstüne çekmeyi başaran Kartal Kayra Yılmaz, yeni sezon öncesinde siyah-beyazlı ekibin kampında yer alacak. 21 yaşındaki orta saha oyuncusu, teknik direktör Valerien Ismael'in yeni sezondaki oyun planında yer alabilir. Geçtiğimiz sezon orta sahada görev yapan birçok isimle yolların ayrılması, Atiba ve Can Bozdoğan'ın yeni sezonda kadroda yer alıp almayacağı da Kartal Kayra'nın Beşiktaş'taki geleceğinde etkili olacak. Ayrıca yeni sezonda ilk 11'de görev alacak Türk futbolcu sayısının 4'e yükselecek olması da Kartal Kayra Yılmaz'ın avantajı olarak görülüyor. Yeni sezonda siyah-beyazlı ekibin orta saha rotasyonunda yer alması beklenen Kartal Kayra Yılmaz ayrıca Ümit Milli Takım 'ın da önemli isimleri arasında yer alıyor.

﻿﻿Olgucan KALKAN / İSTANBUL, (DHA)