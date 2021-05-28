Daha önce kısa bir dönem faal olduktan sonra faaliyetine son veren Kastamonu Beşiktaşlılar Derneği, bu kez iş insanı Erdem Mütevelli’nin kurucu başkanlığında yeniden doğdu.

Süper Lig ve Türkiye Kupası zaferlerini Kastamonu’da daha önceki yıllarda görülmemiş bir coşkuyla kutlayan derneğin ilk icraatı ise ‘Beşiktaş Kongre Üyesi’ sayısını arttırmak

oldu. Başkan Erdem Mütevelli’nin “Beşiktaş özelinde şu an Kastamonu’muzu temsil eden Beşiktaş Kongre Üyesi sayımız maalesef 10’u bile bulmuyor, bu kişilerin yarıdan çoğu da

zaten Kastamonu’da yaşamıyor. İlk etapta en az 50 yeni üyelik hedefimiz var” şeklindeki çağrısı karşılık buldu. Kastamonu’da yaşayan 37 yeni ismin ‘Beşiktaş Kongre Üyesi’

talep dosyaları, Beşiktaş Yönetim Kurulu üyeleri Adnan Dalgakıran ve Hakan Daltaban’a ulaştırıldı.

Dosyalarla birlikte tüm Beşiktaş Kulübü yönetimi için özel olarak hazırlanan Kastamonu’ya özgü çekme helva lezzeti de İstanbul’a taşındı.



