Kartal hesap kapattı!

Süper Lig’de dün akşam Gaziantep’i 2-1’lik skorla deviren Siyah-Beyazlılar böylece sezonun ilk yarısında kaybettiği üçüncü rakibini de ligin ikinci döneminde kayıpsız geçmeyi başardı.

Gaziantep’le 6 Kasım 2020’de deplasmanda oynanan maçta rakibine 3-1 yenilen Kara Kartal, dün akşam Gaziantep’i Vodafone Park’ta 2-1’le geçti. Beşiktaş, daha önce de ilk yarıda 4-1 yenildiği Konyaspor’u ikinci bölümde 1-0 yenmiş, 4 Ekim’de 1-0 kaybettiği Gençlerbirliği’ni de 15 Şubat’ta 3-0’lık sonuçla devirmişti. Sergen Yalçın ve öğrencilerinin ilk yarıda kayıp yaşadığı bir diğer rakip de Alanyaspor’du. 13 Aralık 2020’de Akdeniz ekibine 2-1 yenilen Beşiktaş, bu rakibiyle 4 hafta sonra İstanbul’da karşı karşıya gelecek.