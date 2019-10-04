Kartal dibe vurdu

Beşiktaş milli aranın ardından ayağa kalkamadı... Ligin ilk 3 haftasında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak milli araya giren Kara Kartal, daha sonra çıktığı 4 maçta da galibiyet yüzü görememişti.

Gazişehir’e 3-2 kaybeden, Avrupa’da K Grubu’nun ilk maçında da Bratislava’ya 4-2 yenilen Siyah- Beyazlılar, Başakşehir’le 1-1 berabere kaldı. Beşiktaş, Trabzon maçında da 4-1’lik ağır bir mağlubiyet alınca, camiadan ağır eleştiriler gelmeye başladı.

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Hasret 5’e çıktı

Siyah-Beyazlı ekip, Avrupa’daki ikinci maçında İngiliz ekibi Wolverhampton karşısına dün akşam yeni bir başlangıç için çıktı. Ancak Kara Kartal için işler istenildiği gibi gitmedi. Sahasında oynamasına rağmen Ada temsilcisine hem oyun hem de skor anlamında üstünlük kuramayan Beşiktaş, 90+3’te yıkıldı.

Maçın bitimine bir dakika kala ceza sahası içerisinde topla buluşan stoper Willy Boly topu ağlara gönderdi. Bu sonuçla Kartal’ın galibiyet hasreti 5 maça çıkarken, Avrupa’da da 2’de 0 çekildi.