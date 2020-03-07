Kartal derbiye firesiz gidiyor

Beşiktaş’ın 6 önemli oyuncusu; Burak Yılmaz, Atiba Hutchinson, Caner Erkin, N’Koudou, Tyler Boyd ve Umut Nayir, sarı kart cezası sınırında bulunuyordu. Ankaragücü karşısında kart görmeleri halinde, bu oyuncular gelecek hafta Türk Telekom Stadı’nda oynanacak Galatasaray derbisini kaçıracaktı. Ancak Siyah- Beyazlılar, hem dişli rakibini 2-1’lik skorla mağlup edip 3 puanı hanesine yazdırırken hem de sınırdaki isimlerden fire vermedi. Üstelik sakatlığı nedeniyle dün akşam forma giyemeyen Gökhan Gönül’ün de bu hafta takımla idmanlara katılacağı ve Galatasaray derbisinde görev yapabileceği belirlendi.

Galatasaray analizi başlıyor

Süper Lig’de son haftalar yaklaşırken, zirve yarışına bir şekilde dahil olmak isteyen ve üst sıralardaki rakipleriyle puan farkını eritmeyi hedefleyen Beşiktaş, böylece önemli bir eşiği daha geride bırakırken, şimdi gözünü Galatasaray deplasmanına çevirdi. Siyah-Beyazlılar, pazartesi gününden itibaren dev maçın taktik provalarına başlayacak. Sergen hoca, takımının başında ilk büyük zaferini elde etmek için Galatasaray’ın ayrıntılı analizini yaptırmayı ve derbi taktiğini buna göre belirlemeyi düşünüyor.