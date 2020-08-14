Kartal da Mensah yarışında

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, transfer çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Çebi, Feriköy Mezarlığı’nda Süleyman Seba’nın vefatının 6. yıl dönümü için yapılan törenin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Kovidden dolayı normal bir süreç geçirmiyoruz. Temmuzda bitmiş bir ligimiz var, gidecek veya gelecek futbolcularla ilgili yeni yeni konuşmaya başladık” dedi ve taraftarı heyecanlandıracak sözler sarf etti. Çebi, “Mensah gündemimizde olan futbolculardan biri. Sadece ona kilitlenmiş değiliz, başka alternatif de var” dedi.

Başkanlar görüşüyor

Kayserispor’un yüksek maliyeti nedeniyle gelen teklifleri değerlendirdiği Mensah için Galatasaray’dan sonra Beşiktaş da devreye girdi. Kartal da aynı Galatasaray’ın yaptığı gibi oyuncuyu kiralık olarak takıma kazandırma düşüncesi içerisinde. Başkan Ahmet Nur Çebi bu konuda bizzat Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı’yla temas halinde