Kartal çöktü
Vodafone Park’ta lider Sivasspor’u ağırlayan Siyah-Beyazlılar, rakibine 2-1’lik skorla kaybetti. Erdoğan Yeşilyurt ve Yatabare’nin gollerine Adem Ljajic’le verdiği karşılık puan için yeterli olmayan Kara Kartal, bu sonuçla 18 haftanın sonunda 30 puanda kaldı, ligin zirvesiyle fark 10’a çıktı.
Süper Lig’de ikinci yarının ilk maçında dün akşam Vodafone Park’ta Sivasspor’la karşı karşıya gelen Siyah-Beyazlılar, rakibine 2-1’lik skorla kaybetti. Dolmabahçe’de taraftarı önünde lig lideri karşısına mutlak 3 puan parolasıyla çıkan Abdullah Avcı’nın öğrencileri, henüz mücadelenin 7. dakikasında Loris Karius’un frikikten gelen topa başarısız müdahalesinin ardından Erdoğan Yeşilyurt’un attığı golle 1-0 geriye düştü. Şok gol sonrasında toparlanan Kara Kartal, 33’te Adem Ljajic’le oyuna dengeyi getirdi. Karşılaşmanın ilk yarısında uzatma dakikalarının oynandığı sırada Fatih Aksoy’un şık asistini iyi değerlendiren Mustapha Yatabare, tekrar Sivas’ı öne geçirdi. Mücadelenin ikinci yarısındaki karşılıklı ataklardan sonuç çıkmayınca Sivasspor, Vodafone Park’tan 2-1’lik sonuçla ayrıldı.
Sıradaki rakip Göztepe
Sivasspor karşısında aldığı şok mağlubiyetle ligin ikinci yarısına mağlubiyetle başlayan Siyah-Beyazlılar, 18. haftayı 30 puanla kapattı. Beşiktaş, dün akşam aldığı sonuçla şampiyonluk yarışında ağır bir yara aldı. Kara Kartal, haftayı, lider Sivasspor’un tam 10 puan gerisinde 7. sırada kapattı. Abdullah Avcı’nın öğrencileri, 19. hafta mücadelesinde pazar günü Göztepe’ye deplasmanda konuk olacak.