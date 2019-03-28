Burak Yılmaz’ın Beşiktaş’a transferi gündeme geldiğinde, Siyah-Beyazlı taraftarların ciddi bir muhalefeti söz konusuydu.

Burak’ın Beşiktaş formasını giymesini istemeyen taraftarlar, bu konuda hem oyuncuya hem de onu transfer etmek için girişimlerde bulunan yönetime sert tepkiler gösterdiler. Ancak gelinen noktada Burak Yılmaz’la, taraftar arasında barışın sağlandığı gözleniyor. Zira şu anda en çok forma satan oyuncular arasında Burak Yılmaz, Kagawa’dan sonra geliyor ve zirveyi zorluyor. İkinci yarıda Beşiktaş forması giyen ve 6 golle, Kartal’ın en çok gol atan oyuncusu olan Burak Yılmaz, şu anda Quaresma ile ikincilik için çekişiyor. Yerli futbolcular içinde ise 1 numara. (Akşam)