Kartal bu kez kurtulamadı!

Beşiktaş Avrupa Ligi’nde iki maçta son dakika golleriyle elenmekten kurtulmuştu. 3. ön elemede 1-0 kazandığı maçın rövanşında Avusturya’da LASK Linz önünde 2-0 geriye düşen Siyah-Beyazlılar, 90’da Negredo’nun attığı golle kaybetse de turu geçmişti.

Kartal gruptaki sondan bir önceki karşılaşma olan Sarpsborg deplasmanında devreyi 2-0 geride bitirmişti. Kaybetse son maça kalmadan veda edecek olan Beşiktaş bu kez Lens’in 90’daki sayısıyla iddiasını sürdürmüştü. Dün gece ise Larin’in 90+3’te kaleciyle karşıya kaldığında yaptığı vuruşta top üst direkten çıktı, Kartal’ın bu kez şansı yanında değildi.