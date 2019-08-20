Kartal: Birkaç transfer planımız var

Mehmet Can PEÇE/RİZE (DHA)-

ÇAYKUR Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal, forvet, orta saha ve savunmada transfer planlarının olduğunu belirterek, "Birkaç transfer planımız var. Santrafor, orta saha ve bir tane de stoper düşüncemiz var. Hepsini masaya yatırıp inşallah istediğim oyuncuları transfer edebilir, güzel bir sezon geçiririz’’ dedi.

Lige 3 puanla başlayan Çaykur Rizespor, Sivasspor maçı hazırlıklarına Mehmet Cengiz tesislerinde devam ediyor. Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan teknik direktör İsmail Kartal, "Gençlerbirliği karşısında iyi mücadele ettik. Zaman zaman topu rakibe erdik ama oyun disiplininden kopmadık. İstediğimiz gibi 3 puan alarak lige güzel bir başlangıç yaptık. Bu aldığımız 3 puanı tüm taraftar ve camiamıza armağan ettik. Bu hafta çok önemli Sivas spor maçı var. Sivasspor lige en hazır olan takımlardan bir tanesi hazırlık maçında Fenerbahçe’yi yendiler. Lige şampiyonluk iddiasıyla başlayan Beşiktaş karşısında çok önemli bir üç puan aldılar. Şimdi Sivasspor’u kendi evimizde ağırlayıp ardından Beşiktaş deplasmanına gideceğiz. Sivasspor karşısında elimizde oyuncularımız istekli ve arzulu olması sayesinde elimizden geleni yapıp sahadan iyi sonuçlarla ayrılmayı düşünüyoruz’’ diye konuştu.

Teknik direktör Kartal, transfer çalışmalarına devam ettiklerini mili takım arasında her şeyin netleşeceğini de aktararak, "Transferlerle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Önemli olan aldığımız oyuncuların burada başarılı olmasını ve iyi oyuncuları almak istiyoruz. Birkaç transfer planımız var. Bunların ekonomik boyutları da var. Santrafor, orta saha ve bir tane de stoper düşüncemiz var. Hepsini masaya yatırıp inşallah benim istediğim oyuncuları transfer edebilir, güzel bir sezon geçiririz’’ dedi.

Yeşil-mavili takım, kondisyon hareketlerinin ardından kısa pas ve taktik çalışmalarıyla antrenmanı sürdürdü.

(FOTOĞRAFLI)