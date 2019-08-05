3-4 Ağustos tarihleri arasında Kartal Dragos Marina Yelken Kulübü Kayıkhanesi’nde düzenlenen şampiyonaya Kartal Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Oktay Aksu, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları İmam Aydın, Ali Apaydın ve Adem Uçar, Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, Kartal Belediyesi Birim Müdürleri ile çok sayıda sporsever katıldı.

750 metre yüzme, 20 km bisiklet ve 5 km koşu kategorilerinde yarışarak ülkelerini temsil eden milli sporcuların kıyasıya mücadelesi büyük beğeni topladı. 7’den 70’e çok sayıda sporcunun katıldığı şampiyona; genç, yıldız, elit, yaş grupları ve bayrak yarışları kategorilerinde gerçekleştirildi. Parkurları tamamlayarak yarışmalarda dereceye giren sporcular madalya, kupa ve para ödülü ile ödüllendirildi.

Profesyonel sporcuların ter döktüğü şampiyonanın son gününde minik sporcular da unutulmadı. Şampiyonanın son gününde geleceğin şampiyon sporcuları için de üç ayrı yaş kategorisinde Aquation yarışları düzenlendi. Kısa mesafeli parkurlarda yarışan minikler, gelecekte katılacakları büyük şampiyonalar öncesinde tecrübe kazandı.

Ülkemizde düzenlenen Triatlon Balkan Şampiyonası’nda, milli sporcularımızın performansı da göz doldurdu. Şampiyonaya yoğun ilgi gösteren Kartallı sporseverlerin de destekleri ve tezahüratları ile yarışan Triatlon Milli takımı, çok sayıda madalya kazanarak İstiklal Marşı’mızın ödül töreninde defalarca okunmasını sağladı.

Yıldızlarda erkek ve kadınlar yarışı ile başlayan şampiyonada sporcular ilk olarak 400 metrelik parkuru yüzerek geçti. Ardından 10 kilometre bisiklet süren yıldızlar 2 bin 400 metre koşarak birincilik mücadelesi verdi. Yarışın sonunda kadınlarda İpek Günad ipi göğüsleyerek birinci oldu. Yıldızların erkekler şampiyonu da Bartu Ören oldu.

Zorlu parkurda günün ikinci yarışı ise gençler kategorisinde gerçekleştirildi. Bu kategoride sporcuların yüzme mücadelesi 750 metrede, bisiklet yarışı 20 kilometrede ve koşu etabı ise 5 kilometrede yapıldı. Erkeklerde Romanya’dan Eric Logoz Lorincz’in birinci olduğu yarışı milli sporcumuz Mehmet Fatih Davran ikinci olarak tamamladı.

Gençler kadınlarda yarışı en önde tamamlayan isim de Romanya’dan katılan Delia Oana Dudau oldu. Türk sporcu Elif Polat’ın ikinci olarak bitirdiği parkuru, Aişenur Acar üçüncü olarak bitirdi.Günün son yarışları ise elit kategoride gerçekleştirildi. ETU sıralamasında yükselmeyi hedefleyen sporcuların nefes kesen mücadelesine sahne olan yarış gençlerle aynı parkur ölçülerinde yapıldı.

Türk Milli Takımı’ndan Gültigin Er’in erkeklerde birincilik kürsüsüne çıktığı organizasyonda, kadınlar da ise Hırvat sporcu Zejika Milicic altın madalyanın sahibi oldu.

Yarışlar sonrasında gerçekleştirilen ödül töreninde dereceye giren sporculara madalyaları, etkinliğe katılan protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel adına ödül töreninde konuşan Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Mustafa Oktay Aksu, “Sevgili sporseverler, Türkiye’nin incisi İstanbul, İstanbul’un incisi Kartal’da siz değerli sporcularımızı ve sporseverleri ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bu uluslararası yarışmaya katılan tüm misafir sporcularımıza hoş geldiniz diyorum. Bu güzel organizasyonda emeği geçen bütün ekibi tebrik ediyorum. Kartal Belediyesi olarak her zaman; sanatın, kültürün ve sporun yanında olacağımızı belirtmek istiyorum. Böylesine büyük bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz” dedi.

İHA