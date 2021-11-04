Kartal avcısı Marek Hamsik

34 yaşında olmasına rağmen sakatlığı nedeniyle forma giyemediği Fenerbahçe mücadelesi dışındaki 10 maçta da 90'ar dakika sahada kalan Slovak yıldızdan zorlu deplasman öncesi de beklentiler büyük. 2016'da Napoli formasıyla 1-1 biten Şampiyonlar Ligi maçında Vodafone Park'ta Beşiktaş filelerini havalandıran yıldız oyuncu sadece gol değil performansıyla da dikkati çekmişti. Slovak yıldız benzer bir performans sergileyip Trabzonspor formasıyla galibiyet yaşamayı hedefliyor.