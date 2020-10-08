Yeşil-kırmızılı ekip, ligde bu pazar günü Elazığ Karakoçan FK'yı ağırladıktan sonra devre arasına kadar kalan 6 iç saha maçını hafta içi oynayacak. Karakoçan sınavının ardından 17 Ekim Cumartesi günü Yalovaspor deplasmanına çıkacak Karşıyaka, Ziraat Türkiye Kupası 2'inci Tur'da 20 Ekim Salı günü Bergama Belediyespor-Manisaspor eşleşmesinin galibiyle rakip olacak. Kupa sınavından 9 gün sonra ligde 29 Ekim Perşembe Cizrespor'u konuk edecek Karşıyaka, 1 Kasım Pazar günü deplasmanda Çatalcaspor'la karşılaşacak.

İzmir'de 12 Kasım Perşembe Arhavispor'la oynayacak yeşil-kırmızılılar, 15 Kasım Pazar günü Çarşambaspor deplasmanının ardından 19 Kasım Perşembe Somaspor'u ağırlayacak. Soma maçı sonrası 11'inci haftayı bay takım olarak geçecek İzmir temsilcisi, 2 Aralık Çarşamba Batman Petrol deplasmanına çıkıp, 10 Aralık Perşembe İçel İdmanyurdu'yla iç sahada karşılaşacak. 20 Aralık Pazar günü dış sahada Şile Yıldızspor önünde terleyecek Karşıyaka, 24 Aralık Perşembe Altındağspor'la evinde oynayacak. Karşıyaka, ilk yarıyı 30 Aralık Çarşamba günü Osmaniye FK deplasmanı ve 6 Ocak Çarşamba iç sahada çıkacağı Erbaaspor maçıyla noktalayacak. İkinci yarı 24 Ocak'ta başlayacak. Liglerde 17 Ekim'den itibaren stadyumlara yüzde 10 kapasiteyle seyirci alınmasına onay verilmesi bekleniyor.

KONGRE YİNE ERTELENDİ

Karşıyaka'nın geçen mayıs ayında yapılması gereken seçimli olağan genel kurulu yine koronavirüs pandemisine takıldı. Daha önce mayıstan ağustos ayına ertelenen, ardından yönetim tarafından kasımda yapılması planlanan kongre, İzmir Valiliği İl Hıfzıssıha Kurulu'nun sivil toplum kuruluşları, meslek kuruluşları, birlikler ve kooperatiflerde genel kuralları 1 Aralık tarihine kadar durdurmasıyla yine ertelendi. Yeşil-kırmızılılar son seçimli kongreyi yaklaşık 3 yıl önce 20 Ocak 2018'de yapmıştı.

DHA