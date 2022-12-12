TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta üst üste puan kayıplarıyla zirve yarışında geriye düşen Karşıyaka, Belediye Kütahyaspor deplasmanında kazanmaya çok yaklaşmışken galibiyeti 88'inci dakikada altyapısından çıkan eski oyuncusu Ali Kemal Özkan'ın ayağından gelen golle kaçırdı. 52 Orduspor FK mağlubiyeti ve Yeni Mersin İdmanyurdu beraberliğiyle ilk iki sırayı paylaşan rakiplerinin gerisinde kalan Kaf-Kaf, Play-Off hattının önemli takımlarından Kütahya deplasmanında Fatih Ergen'in 25'inci dakikadaki golüyle öne geçip son anlarda yıkıldı. Karşıyaka altyapısından çıkarak kulüpte profesyonel olduktan sonra 2017'de yuvadan ayrılan Ali Kemal, bitime 2 dakika kala takımına hayat verdi.

Ali Kemal'in golüyle sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılan yeşil-kırmızılı ekip, lider Mersin İdmanyurdu'nun da berabere kaldığı haftada puan farkını 8'den 6'ya düşürme fırsatını kaçırdı. İzmir temsilcisi, ligde ilk devrenin son haftasına 28 puanla beşinci sıraya gerileyerek girdi. Bu sezon ilk golünü eski takımına atan Ali Kemal'in ceza sahası dışından kaydettiği gol sonrası deplasman tribününe dönerek kulaklarını tıkama hareketi yapması ise tepki çekti. Yeşil-kırmızılı taraftarlar, 72'nci dakikada sakatlanan kaleci Yusuf'un yerine eldivenleri devralan Erdoğan'a da golde tepki gösterdi. Erdoğan, bu sezon yine kırmızı kart gören Yusuf'un yerine sonradan oyuna girdiği 1954 Kelkit Belediyespor maçında ve Karbel Karaköprü Belediyespor sınavında kalesinde gördüğü gollerle eleştirilmişti.

3 MAÇTIR YÜZÜ GÜLMEDİ

Karşıyaka, bu sezon ilk kez 3 hafta üst üste galip gelemedi. Daha önce iç sahada golsüz biten Şile Yıldızspor ve deplasmanda 2-1 kaybedilen Hacettepe 1945 maçlarında 2 hafta galibiyete hasret kalan Kaf-Kaf, direkt rakipleri 52 Orduspor FK, Yeni Mersin İdmanyurdu ve Belediye Kütahyaspor mücadelelerinde 3 puan yüzü göremeyip zirvenin gerisine düştü. Son 5 maçta yalnız 1 galibiyet alabilen Karşıyaka, ligde ilk yarıyı pazar günü evinde Entegre Solar Elazığspor maçıyla tamamlayacak. (DHA)