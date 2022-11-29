Yeşil-kırmızılılarda geçen sezonun 8'inci haftasında Cüneyt Biçer'in yerine dümene geçen tecrübeli teknik direktör Taşyürek, ikinci yarının ikinci maçının ardından görevden alınıp yerini halen takımı çalıştıran Erman Güraçar'a bıraktı.

Bu sezonun ilk haftalarında Kaf-Kaf'la aynı gruptaki Ordu temsilcisinin başına geçen Ahmet Taşyürek, üst üste 4, son 6 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlikle takımını zirve yarışına ortak etti. Taşyürek'in çalıştırdığı 52 Orduspor, selefi Erman Güraçar'a karşı önemli maçtaki galibiyetle Karşıyaka'yı sollayıp lider Yeni Mersin İdmanyurdu'nun gerisinde ikinciliğe tırmandı. Kaf-Kaf ise Mersin'in 8, Ordu'nun 3 puan gerisine düştü. Yarışta bu hafta cumartesi günü Mersin İdmanyurdu'nu umutlarını sürdürmek için erken final gibi 90 dakikada ağırlayacak Karşıyaka, galibiyetle yarışa yeniden ortak olmaya çalışacak.

DHA