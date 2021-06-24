Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) -

KARŞIYAKA Spor Kulübü'nde futbol şubesini şirketleştirme projesi için camianın dinamikleri çalışmalara başlarken, 108 yaşındaki yeşil-kırmızılı kulübün en büyük destekçisi Yaşar Holding, kurmaylarla bir araya geldi. Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekilleri Feyhan Yaşar ve İdil Yiğitbaşı, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın da bulunduğu ziyarette Divan Kurulu Başkanı Fatih Diniz, Kulüp Başkanı Turgay Büyükkarcı ve Genel Sekreter Mehmet Yaya ile buluştu.

Kulübün genel durumu ve gelecek planlarıyla ilgili bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyleyen Kulüp Başkanı Turgay Büyükkarcı, "Stat konusunu ve futbolda neler yapabileceğimizi konuştuk. Futboldaki durumu ilk ağızdan anlattık. Bir iki kere daha toplanacağız. Futbolda, aynı baskebolda yaptığımız gibi bir yapılanma peşindeyiz. Feyhan Hanım, İdil Hanım ve Cemil Bey bizimle yakından ilgilendiler. Bir çalışma yapacağız. Futbolda taraftarın, 'Kombine al, kulübüne destek ol' kampanyası takdir ettiler. Kulübün dertlerinin çözümcüsü olmak için her zaman çalışıyoruz" dedi.