Haftalardır sakat ve cezalı futbolcuların çokluğuna rağmen müthiş bir çıkış yakalayan yeşil-kırmızılılarda ayak bileğindeki sakatlık nedeniyle 4 maçtır süre alamayan Harun, tamamen iyileşti.

Göğsüne aldığı sert darbe sonrası hastanede tedavi görerek Osmaniyespor ve Ofspor maçlarında forma giymeyen Özgür, takımla antrenmanlara başladı. Hafif sakatlığı bulunan Mahir iyileşirken Doğukan ve Battal'ın cezası bitti. Ofspor maçında sakat ve cezalıların çokluğuyla 19 yaşındaki Burak, 20 yaşındaki İlyas'ı ilk 11'de sahaya sürerek verim alan Teknik Direktör Mesut Toros'un eksiklerin dönmesiymle elindeki alternatifler de çoğaldı.

DHA