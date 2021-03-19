Asıl mevkisi sağ bek olmasına rağmen defansın solunda da görev yapabilen Anıl, tam Onur'un gözden çıkarıldığı dönemde menisküs ameliyatı oldu. Sezonun ilk yarısında takımdan ayrılmak istediği için kadro dışı kalan Özgür, ara transfer döneminde affedilip yuvaya döndü. Sol açık ve sol bekte görev yapabilen futbolcu, Onur'un yerine defansın soluna monte edildikten sonra arka adalesindeki yırtık nedeniyle son 2 maçı kaçırdı. Sol bekte elinde hiç alternatif kalmayan Kaf-Kaf, son Çarşambaspor maçında geçen yıl altyapıda görev yapıp 1 yıldır hiç maça çıkmayan, takım antrenmanı eksiği de bulunan 18 yaşındaki Ferdi'yi henüz profesyonel bile yapılmadan oynattı.

MEDICANA FORMAYA DA SPONSOR

Karşıyaka'yla hafta başında sağlık sponsorluğu anlaşması imzalayan Medicana International İzmir Hastanesi, yeşil-kırmızılıların futbol takımına da forma sponsoru oldu. Kulüple Medicana İzmir Hastanesi arasında yapılan yeni anlaşma ile birlikte futbol takımı formasının sırtında hastanenin reklamını taşımaya başladı. Başkan Turgay Büyükkarcı, "Futbol takımımızın sırt reklamı konusunda uzun süredir görüşme halindeydik. Takımımızda sportif başarıyı hedeflerken, bu başarının kalıcı olması için güçlü sponsorlara da ihtiyacımız var. Medicana ile yaptığımız anlaşma, bu noktada bizim için çok önemli. Karşıyaka'nın futboldaki marka değerini yaşatmak ve daha ileriye götürmek için sponsorlarımızı gün geçtikçe artıracağız" diye konuştu.

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)