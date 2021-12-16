Karşıyaka'ya sakatlığı bulunan futbolculardan müjdeli haber geldi. Belediye Derincespor maçının ilk yarısında arka adalesinde gerilme meydana gelip ikinci yarı oyundan çıkan ve yine göğsüne aldığı darbe nedeniyle ikinci yarıya devam edemeyen Samican iyileşti. İki futbolcu da takımla beraber çalışıyor. İhsan Furkan'ın cezasının bittiği yeşil-kırmızılılarda Ertuğrul ve Derince deplasmanında beraberlik golünü atan Harun ise sarı kart cezalısı durumunda. Karşıyaka'da çapraz bağlarından sakatlanan Burak, kadro dışı olan Doğukan ve Alperen de forma giyemeyecek. Teknik direktör Ahmet Taşyürek, son haftalarda kolay pes etmeyen bir takım olduklarını hatırlatıp pazar günü galibiyetle araya girmek istediklerini söyledi.