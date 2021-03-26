Grupta yarıştaki rakiplerin takılmasıyla Kaf-Kaf'ın Play-Off hattıyla arasındaki puan farkı çok açılmadı. Dün oynanan maçlarda Çarşambaspor, İçel İdmanyurdu'na 1-0 yenilerek 40 puanla dördüncü sırada kaldı. Beşinci sıradaki Çatalcaspor, 1-1'lik Altındağspor beraberliğiyle 40 puana ulaştı.

Şile Yıldızspor, Arhavispor'a 1-0 yenilip 39 puanla maç fazlasına rağmen Play-Off barajının dışında kalırken, Isparta 32 Spor da Elazığ Karakoçan FK sınavından 2-2 beraberlikle ayrılıp puanını 38 yaptı. Karşıyaka, grupta bu sonuçlarla sezonun son 6 haftasına Play-Off bandının 4 puan gerisinde 40 puanla sekizinci basamakta girdi. Kalan maçlarını Batman Petrolspor, İçel İdmanyurdu (D), Şile Yıldızspor, Altındağspor (D), Osmaniye FK ve Erbaaspor'la (D) oynayacak Kaf-Kaf, maksimum puanı toplayıp üst üste üçüncü kez Play-Off oynamak için adını ilk 5 takım arasına yazdırmaya çalışacak.

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)