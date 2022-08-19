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Karşıyaka'ya onay çıkmadı

TFF 3. Lig 1'inci Grup'ta iç saha maçlarını yıkılıp yeniden yapılan Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda 8 yıl sonra tekrar oynamaya hazırlanan Karşıyaka, statta özel maç ve sezon açılışı için onay alamadı.

19 Ağustos 2022, Cuma 11:54 Son Güncelleme:
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Karşıyaka'ya onay çıkmadı

Yeni sezon öncesi son özel maçını statta taraftara açık oynayıp, şampiyonluk hedefiyle hazırlandığı ligde son provayı sevenleriyle birlikte yapmayı planlayan Kaf-Kaf, Spor Toto 1'inci Lig'de sezon açıldığı için onay alamadı.

Ligin ilk maçını 4 Eylül Pazar günü deplasmanda Nevşehir Belediyespor'la oynayacak Karşıyaka, Alsancak Stadı'nda taraftarıyla ikinci haftada 10 Eylül Cumartesi akşamı Belediye Derinceszpor'la yapacağı maçla kavuşacak. İzmir temsilcisi sezon öncesi 21 ve 24 Ağustos'ta son özel maçlarını oynayacak.

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

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