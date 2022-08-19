Yeni sezon öncesi son özel maçını statta taraftara açık oynayıp, şampiyonluk hedefiyle hazırlandığı ligde son provayı sevenleriyle birlikte yapmayı planlayan Kaf-Kaf, Spor Toto 1'inci Lig'de sezon açıldığı için onay alamadı.
Ligin ilk maçını 4 Eylül Pazar günü deplasmanda Nevşehir Belediyespor'la oynayacak Karşıyaka, Alsancak Stadı'nda taraftarıyla ikinci haftada 10 Eylül Cumartesi akşamı Belediye Derinceszpor'la yapacağı maçla kavuşacak. İzmir temsilcisi sezon öncesi 21 ve 24 Ağustos'ta son özel maçlarını oynayacak.
Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)