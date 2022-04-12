İZMİR, (DHA)

Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi'nde Play-Off finallerine yükselmesine rağmen grupta 3 yenilgiyle Sultanlar Ligi hedefini ıskalayan Karşıyaka, milli gurur yaşadı. Yeşil-kırmızılılarda takıma üst üste 2 kez Play-Off oynatan Antrenör Reşat Yazıcıoğulları, Kadın Milli Takımlar Altyapı Koordinatörü görevine getirildi. Yazıcıoğulları, Kaf-Kaf'a gelmeden önceki dönemlerde kariyerinde daha önce 10 sene boyunca Kadın Voleybol A Milli Takımı'nı da çalıştırmıştı. Yeşil-kırmızılılarda altyapı patentli oyunculardan Selen Naz Kıran da CEV Kadınlar U19 Avrupa Şampiyonası Elemeleri için U19 Milli Takım 'a davet edildi.

Başkan Turgay Büyükkarcı, konuyla ilgili, "Hedefimiz Türkiye gerçeklerinden daha çok dünya standartlarını yakalamaya çalışmak. Bunu her branşımıza yaymak için çabalıyoruz. Voleybol da bunun en güzel örneklerinden bir tanesi. Başantrenörümüz Reşat Yazıcıoğulları’nın milli takımlar altyapı koordinatörlüğüne getirilmiş olması bizim için önemli bir onur ve mutluluk kaynağıdır. Camiamızdan bir milli antrenör daha çıkması bizi gururlandırıyor. Bu aynı zamanda kulübümüzün şu an izlediği politikanın da doğru olduğunu göstermektedir. Yönetimi, teknik kadrosu ve sporcularıyla doğru işler yapıldığı zaman nerelere gelinebileceğini tüm ülkeye göstermiş olduk. Hepsiyle teker teker gurur duyuyorum" açıklamasını yaptı.

BÜYÜKKARCI: HEDEF DÜNYA STANDARTLARI

Açıklamasında kulübün TFF 3'üncü Lig'de yer alan futbol takımı ve ING Basketbol Süper Ligi'ndeki basket takımının durumlarına da değinen başkan Turgay Büyükkarcı, "Futbolda izlediğimiz yolun da doğru olduğunu daha önce söylemiştik ancak bir türlü kabuğumuzu kırıp istediğimiz sonuçlara ulaşamamıştık. Artık doğru futbol ile kendi şansımızı kendimiz yaratmasını biliyoruz. Doğru yapılanmayla beraber bu ivmeyi devam ettireceğiz ve hedefimiz olan dünya standartlarını yakalayacağız" dedi.

"Basketbolda da sezon başından beri yaşadığımız büyük şanssızlıklara karşın daha iyi yerlere geleceğimizden kuşkum yok" diyen Büyükkarcı, "Bize olan inancını ve güvenini yitirmeyen başta büyük taraftarımıza, sponsorlarımıza ve kurumlara teşekkür ederim. Geçici başarılar peşinde değiliz, kalıcı sistemler kurma çabasındayız. Karşıyaka’yı bir dünya markası haline getirme konusundaki hedefimize şaşmadan devam edeceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın. Tüm camiamıza saygılarımla sunarım" ifadelerini kullandı.