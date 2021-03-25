Geçen sezon 14 golle takımın en skorer ismi olan, bu sezona 6 haftada 4 golle başlayan 22 yaşındaki genç yıldız adayı ardından 13 maç boyunca suskun kaldı.

Ekim ayından mart ayına kadar hiç skor üretemeyen Doğukan, son haftalarda açıldı. Suskunluğunu Arhavispor ağlarını sarsarak bozduktan sonra üst üste ikinci maçta Çarşambaspor ağlarını sarsan Doğukan, son Somaspor deplasmanında da Harun'a asist yaptı. Son 3 maçta 2 gol, 1 asistle oynayıp toplamda 6 gole ulaşan Doğukan, kalan haftalarda 13 gol atan Hakan Kuş'la birlikte takımın en önemli hücum silahı olacak.

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)