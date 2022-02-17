Yeşil-kırmızılıların rakibi 41 puanla 3'üncü sıradaki Orduspor 1967, grupta üst üste oynadığı son 7 maçı kazandı. Grupta 4 Aralık'ta Edirnespor'a evinde 6-1 yenildikten sonra bir daha rakiplerine hiç puan vermeyen Ordu, 7 maçta 7 galibiyetle zirve yarışına ortak oldu.

Düşme hattıyla arasında maç fazlasına rağmen halen 2 puanlık var olan, bir an önce çıkışa geçmeyi isteyen Karşıyaka, Ordu'dan iyi bir skorla dönerek ardından fikstürde kendisi gibi alt sıralarda bulunan rakiplerle art arda oynayacağı maçlar öncesi moral tazelemek istiyor. Karşıyaka'da Karabükspor önünde gördüğü kartla 4 sarı kart cezalısı durumuna düşen takım kaptanı Mustafa Aşan, bu mücadelede görev yapamayacak. Metin'in ise cezası sona erdi.

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)