Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda 8.5 yıl sonra ilk sınavına geçen sezondan sarkan cezası nedeniyle taraftarından yoksun çıkan Kaf-Kaf, sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrılarak umduğunu bulamadı. Yarıştaki iddialı rakiplerinden birine evinde yenilerek 2'de 2 yapma fırsatını tepen yeşil-kırmızılılar, özellikle ikinci yarıda frene bastı.

Rakibi önünde ilk 45 dakikada net gol fırsatlarından yararlanamayan Karşıyaka, ikinci devreye Fatih Taşdelen'in yerine en büyük gol umudu olarak alınan yeni transfer Emre Gemici, yenilerden Okan'ın yerine de İhsan Furkan değişikliğiyle başlamasına rağmen pozisyon bulmakta güçlük yaşadı. Derincespor'un 75'inci dakikadaki karambolde bulduğu golün ardından oyuna denge getirmek için stoper Metin'i bile ileri uca çeken İzmir temsilcisi eşitliği yakalayamayıp mağlubiyete razı oldu. İtici gücü taraftarı tribünde olmayan karşılaşmada aldığı yenilgiye yol kazası olarak bakan Karşıyaka, hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası 1'inci Eleme Turu sınavında Bergama FK'ya konuk olup, pazar günü ligde 1922 Konyaspor deplasmanına çıkacak.

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)