İZMİR, (DHA)

KARŞIYAKA Belediyesporlu milli cimnastikçiler Dilara Yurtdaş ve İlayda Şahin, Mersin'de düzenlenen Artistik Cimnastik Türkiye Şampiyonası'nda elde ettikleri derecelerle ilçenin gurur kaynağı oldu. Dilara başarılı performansını 3 altın ve 2 gümüş madalya ile taçlandırırken, İlayda da şampiyonadan gümüş madalya ile döndü. Türkiye'nin yıldız cimnastikçilerinden Dilara Yurtdaş, bu ay Bakü'de, ardından Katar'da yapılacak Dünya Kupası yarışmalarında da milli formayı giyecek.

Sporcuları ve Antrenör Derya Öner Ağan'ı kutlayan Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Genç sporcularımızın elde ettikleri dereceler bize büyük mutluluk yaşattı. Bu başarı tamamen sporcularımıza ait. Dilara, İlayda ve onlar gibi pırıl pırıl gençlerimiz bizim geleceğimiz, umudumuz, gururumuz. Yanlarında, arkalarında olmak da bizim asli görevimiz. Her koşulda destekçileri olmaya devam edeceğiz. Kendilerini yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

BAŞARININ SIRRI DİSİPLİN



16 yaşındaki Dilara Yurtdaş ve 18 yaşındaki İlayda Şahin ile yıllardır pek çok başarıya imza atan Türkiye Cimnastik Federasyonu Milli Takım Antrenörü ve Karşıyaka Belediyespor Cimnastik Antrenörü Derya Öner Ağan, "Başarının en büyük sırrı disiplin. Sabır, emek ve özveri ile çalışarak bir şampiyonadan daha madalyalarla dönmeyi başaran sporcularımı tebrik ediyorum. Destekleri için Karşıyaka Belediyesi'ne ve Başkanımız Cemil Tugay'a da teşekkür ediyorum" diye konuştu.

HEDEFLERİ OLİMPİYAT

Dilara'nın Bakü ve Katar'daKİ kupalarda milli formayı giyeceğini de aktaran Derya Öner Ağan, "Dilara, büyüklerde yarıştığı ilk yılda en çok final yapıp en çok madalya alan sporcu oldu. Bugüne kadar da ulusal ve uluslararası çapta pek çok başarı elde ettik. En büyük hedefimiz 2024 Olimpiyatları'na katılmak. Bu yolda Dünya Kupası dereceleri büyük önem taşıyor. Bakü ve Katar'dan madalyalarla dönmek için elimizden geleni yapacağız. Geçen yıl geçirdiği sakatlığın ardından Mersin'de ilk yarışmasına çıkan İlayda ile de yeni derecelere imza atmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

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