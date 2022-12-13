Grupta kendisi gibi ilk 7 sıra içerisinde yer alan takımlardan yalnız Karbel Karaköprü Belediyespor'u 2-1 yenen Kaf-Kaf, lider Yeni Mersin İdmanyurdu ve Play-Off sınırındaki Ağrı 1970 Spor'la 0-0, Belediye Kütahyaspor'la 1-1 berabere kalıp, Belediye Derincespor'a 2-1, 52 Orduspor FK'ya ise 1-0 yenildi.

Yarışta üst sıralardaki rakipleriyle oynadığı 6 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Karşıyaka'nın hesapları özellikle son 3 haftada şaştı. Son 3 maçlık periyotta 52 Orduspor, Mersin İdmanyurdu ve Kütahyaspor önünde galip gelemeyen Karşıyaka, zirve yarışında fırsat tepti. Karşıyaka'da Kütahyaspor deplasmanında adalesinde kısmi yırtık ve esneme meydana gelerek oyundan çıkmak zorunda kalan kaleci Yusuf'un perşembe günü ödem dağıldıktan sonra yeniden MR'ı çekilecek.

DHA