TFF 3. Lig 1. Grup’ta yer alan Karşıyaka, yaz transfer döneminde önemli oyuncuları kadrosuna katarak şampiyonluk parolasıyla sezona başladı. İzmir temsilcisi, 3. Lig’in ‘Gol Kralı’ Emre Gemici’yi ve alt liglerin tecrübeli isimlerinden Okan Baydemir ve Recep Türköz’ü hücum hattını zenginleştirmek ve gol yollarında etkili olabilmek için kadrosuna kattı. Fakat Karşıyaka’nın mevcut durumu ve oyuncuların performansları göz önüne alınınca işler istenildiği gibi gitmiyor. Büyük umutlarla transfer edilen Emre Gemici, 17 haftada sadece 3 kez gol sevinci yaşarken, Recep Türköz 1, Okan Baydemir ise gol sevinci yaşayamadı.

İHA