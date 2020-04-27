Transfer yasağı nedeniyle 4 sezondur kadrosuna takviye yapamayan ve Mustafa Aşan dışında altyapı patentli oyuncularıyla mücadele eden TFF 3'üncü Lig temsilcisi Karşıyaka'da 9 futbolcu, 3 farklı ligde yeşil-kırmızılı formayı giydi. Takıma ilk kez 6 yıl önce transfer olan Mustafa Aşan'ın yanı sıra Cenk, Metin, Onur, Battal, Anıl, Harun, Fatih ve Mustafa Değirmenci hem 1'inci Lig, hem 2'nci Lig, hem de 3'üncü Lig'de Karşıyaka'nın formasını terletti.

Takımın en tecrübeli ismi olan ve kaptanlık görevini üstlenen 31 yaşındaki ön libero Mustafa Aşan, Karşıyaka formasıyla 3 farklı lig ve Türkiye Kupası'nda toplam 159 karşılaşmaya çıktı. Stoper Cenk 134, stoper Metin 128, sağ bek Anıl 114, ön libero Fatih 112, forvet Battal 101, sol bek Onur 85, orta saha oyuncusu Harun 80, sağ kanat Mustafa Değirmenci 72 müsabakada görev aldı. Karşıyaka'da Battal, 2012-13 sezonunun ikinci yarısından bu yana profesyonel olarak kadroda yer alıyor.