Erman Güraçar'dan devraldığı takımıyla ilk maçına Mersin önünde çıkan teknik direktör Selahaddin Dinçel, "İlk yarının bitimine 3 hafta kala göreve gelip geldikten 3 gün sonra grubun lideriyle iç sahada oynadık. İki farklı görüntü sergiledik. ilk yarı rakibi oynatmayan, daha fazla pozisyona girme eyleminde olan takımız ikinci yarı kontrolü rakibe verdi" dedi.

"İkinci yarıda rakibin direkten dönen ve kalecimizin çıkardığı yüzde yüz pozisyonu vardı" diyen Selahaddin Dinçel, "Genel olarak kaliteli oyunculardan kurulu bir takımız ama bütün halinde hareket etmemiz, daha kompakt oynamamız lazım. Bu hafta deplasmandaki Belediye Kütahyaspor maçı gerçekten çok zorlu ama biz Karşıyaka gibi oynayacağız. Şu an transferle ilgili ne bir çalışma, ne bir görüşmemiz var. Önemli olan göreve geldiğimizde devre arasına kadar kalan 3 maçı en iyi şekilde geçmekti. Henüz birini oynadık. Devre bitince profesyonel futbol şubemizle görüşüp takımla ilgili değerlendirmeyi yapacağız" ifadelerini kullandı. (DHA)