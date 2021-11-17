Görevden ayrılan teknik direktör Cüneyt Biçer'in Altay ve Turgutluspor'dan eski öğrencisi olan Abdülkadir, yapılan 12 takviye arasında en isabetli transfer olarak göze çarptı.

Ligde Mardin 1969 (D), Kardemir Karabükspor (D), Büyükçekmece Tepecikspor (D), Karbel Karaköprü Bld ve son olarak Modafen filelerini sarsarak takımını ayakta tutmaya çalışan 28 yaşındaki golcü, kupada da Karabük karşısında gol sevinci yaşadı. Yeşil-kırmızılı takımın ligde kaydettiği toplam 12 golün 5'ine imzasını atan Abdülkadir, toplanan 13 puanın 6'sında skora katkı sağlayarak pay sahibi oldu.

DHA