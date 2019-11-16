İZMİR, (DHA)

TFF 3. Lig 2. Grup'ta Play-Off hattındaki Karşıyaka ve Fethiyespor, yarın zirve yolunda karşı karşıya gelecek. İzmir Atatürk Stadı'ndaki 90 dakika saat 13.30'da başlayacak. Bilet fiyatları tam 20, öğrenci 10 TL olarak belirlendi. Grupta Teknik Direktör Soner Tolungüç yönetiminde iç sahada 4'te 4 yapan Karşıyaka, son 4 haftada 3 galibiyet, 1 beraberlikle adını Play-Off barajına yazdırdı. Bu sezon kalesinde gördüğü 3 golle Türkiye'de profesyonel liglerin en az gol yiyen takımı olan Fethiyespor'un ise 9 maçtır bileği bükülmüyor. Fethiye, grupta 7 maçtır kalesini gole kapattı. Maç öncesi Fethiyespor 20 puanla üçüncü sırada yer alırken Kaf-Kaf, 18 puanla beşinci basamakta bulunuyor. Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'ndeki sahası kış bakımında olduğu için hafta içinde antrenmanlarını kendisine kapılarını açan ezeli rakibi Altay'ın Gaziemir Tesisleri'nde yapan Karşıyaka, zorlu randevu öncesi prim ve maaş ödemeleriyle moral tazeledi.

KARŞIYAKA

Mehmet - Fatih, Cenk, Metin, Anıl, Arif, Harun, Mustafa Değirmenci, Mustafa Aşan, Doğukan, Hakan

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