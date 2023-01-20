Belediye Derince Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak randevuyu Sezer Yalçın yönetecek. Yeşil-kırmızılılar, ilk yarıda evinde 1-0 mağlup olduğu rakibini yenerek zirve yarışını sürdürmeyi hedefliyor. Karşıyaka'da sarı kart cezalısı ön libero Mustafa Aşan dışında eksik yok. İzmir ekibi, Kocaeli temsilcisinin iç sahadaki 3 maçlık galibiyet serisine son vermeye çalışacak.

MÜZE AÇILDI

İzmir’in 110 yıllık köklü çınarı Karşıyaka Spor Kulübü, tarihinde ilk kez kendisine ait bir müzeye kavuştu. Karşıyaka Spor Kulübü Tarih Kurulu’nun öncülük ettiği, Divan Kurulu ve yönetimin iş birliği ile yapımını üstlendiği, Karşıyaka Belediyesi ile özel kurum ve kuruluşların da destek verdiği KSK Müzesi, geniş katılımlı bir törenle kapılarını açtı.

Mavişehir 2040 Sokak. No:19 adresinde kurulan müzede Atatürk’ün kulüple bağlarını aktaran bilgi, belge, fotoğraflar, kupalar, şiltler, spor malzemeleri, rozetler, flamalar ve çeşitli objelerden oluşan onlarca tarihi materyale yer verildi. Anılar, yazılar ve basında çıkan haberlerle, kulübün başarı öyküleri ve değerleri müzeye yansıtıldı. Merhum Dr. Bülent Zeren’in kendi çalışma ofisinde biriktirdiği materyaller ile Ahmet Diker başkanlığındaki Tarih Kurulu’nun bizzat kontrol ettiği ve sağladığı objeler, müzenin kaynağını oluşturdu. Karşıyaka’nın sembol ismi Ekrem Güçsav da sağladığı objeler, tasnif, değerlendirmeleri ile müzenin kuruluşuna öncülük eden isimler arasında yer aldı.

DHA