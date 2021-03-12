Kulüpte son dönemde patlak veren krizlerin gölgesinde son 10 maçta 8'inci mağlubiyetini çıkış yakalama hedefiyle gittiği deplasmanda düşme hattındaki Arhavispor'a 2-1 yenilerek alan Kaf-Kaf, kötü gidişi durduramadı. Son 11 maçta yalnız 1 kez gülebilen yeşil-kırmızılılarda Teknik Direktör İbrahim Cezayir de yaraya merhem bulamadı.

Karşıyaka, Cezayir yönetimindeki 7 maçın 5'ini kaybedip 1 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Geçen hafta Çatalcaspor önünde 90'ıncı dakikada attığı golle 1 puan alıp biraz olsun moral tazelerken, Arhavi'ye 90+2'nci dakikada yediği golle yenilen Kaf-Kaf, son dönemde öne geçtiği 3 maçta puan kaybetti. Osmaniyespor, Çatalcaspor ve Arhavispor maçlarında henüz ilk bölümde öne geçmesine rağmen puan kaybı yaşayan İzmir temsilcisi düşme hattındaki takımlara da hayat verdi. Karşıyaka, son 10 maçta düşme korkusu yaşayan Erbaaspor, Gölcükspor ve Cizrespor'dan sonra Arhavi'ye de yenildi.

EVLAT DARBESİ

Karşıyaka 13 maçlık suskunluğunu bozan Doğukan İnci'nin golüyle öne geçip umutlandığı deplasmanda Arhavispor önünde mağlubiyet golünü eski futbolcusu Timuçin Aşçıgil'in ayağından yedi. Karşıyaka altyapısında yetişip 1'inci Lig'de yeşil-kırmızılı takımla Süper Lig'e çıkmak için 2 kez Play-Off oynayan Timuçin, 2010 yılında yuvadan ayrıldı. 11 yılda birçok kulübü gezdikten sonra devre arasında Arhavi'ye transfer olan 35 yaşındaki futbolcu, oyuna ikinci yarıda girip 90+2'de attığı frikik golüyle eski takımını yıktı. Timuçin, 2 yıllık gol hasretine eski takımı önünde son verdi.

ŞİKECİ TEZAHÜRATI KIZDIRDI

Grupta Play-Off yarışı ve düşme hattını yakından ilgilendiren maçta, Arhavispor idarecilerinin protokol tribününden, "Şikeci Karşıyaka" diye bağırması da yeşil-kırmızılıları kızdırdı. Karşıyaka, geçtiğimiz günlerde Battal Demirbilek'in sözleşmesini futbolculara yasak olmasına rağmen bahis oynadığı iddialarını doğruladıktan sonra feshetmişti.

DHA