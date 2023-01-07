Yeşil-kırmızılılarda 11 Aralık'taki Belediye Kütahyaspor deplasmanında adalesinde kısmi yırtık meydana gelen kaleci Yusuf ve 18 Aralık'ta Entegre Solar Elazığspor'la oynanan ilk devrenin son karşılaşmasında diz çapraz bağlarında esneme olan Ertuğrul'un tedavileri tamamlandı.

Tecrübeli isimler takımla antrenmanlara yeniden başladı. Ara transfer döneminde şu ana kadar kanatlara takviye yapıp 68 Aksarayspor'dan Ali Say, Fethiyespor'dan Burak Başkaya ve Somaspor'dan Yılmaz Ceylan'la anlaşarak, Okan Baydemir ile İhsan Furkan Deniz'e ise kulüp bulmaları için izin veren Karşıyaka, ikinci yarının ilk haftasında 14 Ocak'ta Nevşehir Belediyespor'u İzmir'de ağırlayacak. Kaf-Kaf'ta transferler yeni haftada da sürecek.

DHA