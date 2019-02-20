Karşıyaka'nın hedefi lideri devirmek

5 maçlık yenilmezlik unvanını geçen hafta Esenler Erokspor deplasmanında kaybeden Karşıyaka, bu hafta lider Kırşehir Belediyespor'u mağlup ediyen yeniden çıkışa geçmek istiyor.

20 Şubat 2019, Çarşamba 19:05
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Karşıyaka'nın hedefi lideri devirmek

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta 5 maçlık yenilmezlik unvanını geçen hafta Esenler Erokspor deplasmanında kaybeden Karşıyaka, bu hafta lider Kırşehir Belediyespor'u taraftarının desteğiyle yenip yeniden çıkışa geçmek istiyor.

Rakibine sezonun ilk yarısında deplasmanda 2-1 mağlup olan Kaf-Kaf, rövanşı kazanıp alt grupla bağını tamamen koparmayı hedefliyor. Yeşil-kırmızılılarda teknik direktör Mesut Toros, zorlu 90 dakikada cezalı Onur'un yerine son haftalarda sol açık oynayan Özgür'ü defansın soluna çekecek. Doğukan ise sol kanatta yeniden ilk 11'e dönecek. Toros, kart sınırındaki Erdoğan, Mustafa Aşan, Battal, Harun ve Doğukan'ı kolay kart görmemeleri konusunda uyardı.

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