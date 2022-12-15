TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Karşıyaka, 18 Aralık Pazar günü Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu’nda Elazığspor’la karşı karşıya gelecek. Müsabaka, saat 14.00’de başlayacak. İzmir temsilcisi, son haftalarda alınan başarısız sonuçlardan sonra Elazığspor maçına büyük önem veriyor ve devreyi 3 puanla kapatmak istiyor. Yeşil-kırmızılılar olası bir puan kaybında ikinci yarıya play-off hattının dışında başlayabilir. Öte yandan Karşıyaka, ligde çıktığı son 5 maçta sadece bir galibiyet alabildi. Ayrıca Kaf-Kaf, ligde de 3 maçtır kazanmıyor.

Karşıyaka - Elazığspor maçının biletleri satışa çıktı

TFF 3. Lig 1. Grup’ta oynanacak Karşıyaka-Elazığspor müsabakasının biletleri satışa çıktı.

TFF 3. Lig'de yer alan Karşıyaka, 18 Aralık Pazar günü Elazığspor‘u konuk edecek. Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma saat 14.00’te başlayacak.

Müsabaka öncesinde karşılaşmanın biletleri KSK Store mağazasından satışa sunuldu. Öte yandan öğrencilere özel sınırlı sayıda 20 TL’den bilet çıkaran yeşil-kırmızılılar, bu biletlerin maç günü gişelerden satılacağını da duyurdu.

Karşılaşmanın bilet fiyatları şu şekilde:

Maraton Üst: 35 TL

Maraton Alt: 50 TL

Numaralı Alt: 60

VIP A-C: 150 TL

Öğrenci (Sınırlı Sayıda): 20 TL

Misafir: 35 TL

İHA