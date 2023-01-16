Ara transfer döneminde kanatlara Ali Say ve Yılmaz Ceylan'ın alınmasıyla verimleri artan Karşıyaka'nın santrforlarından takımın en skoreri Fatih Taşdelen, ligdeki gol sayısını 7'ye çıkardı. Sezon başında en önemli gol silahı olarak alınan Emre ise Nevşehir önünde 6 maçlık suskunluğunu bozarak toplamda 4 gole ulaştı. İzmir temsilcisinde 2016'da altyapıdan ayrılıp takıma devre arasında Somaspor'dan bonservis bedeli karşılığında geri dönen Yılmaz ve 2018'de ayrıldığı yuvasına ara transferde tekrar imza atan Ali Say da ilk maçtan büyük alkış aldı.

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Karşıyaka, 4 maçlık galibiyet hasretine Nevşehir Belediyespor önünde son verirken zirve yarışında rakiplerinin aldığı skorlara da sevindi. Ligde ilk yarıyı Kaf-Kaf'ın 10 puan önünde lider tamamlayan Yeni Mersin İdmanyurdu, ikinci yarının ilk haftasında Amasyaspor 1968'le 1-1 berabere kaldı. Zirve takipçisi 52 Orduspor, deplasmanda Ağrı 1970'le yine 1-1'le yenişemedi. İlk yarıyı Karşıyaka'nın 3 puan üzerinde tamamlayan Karbel Karaköprü Belediyespor, 1922 Konyaspor 'a evinde 3-1 yenildi. Grupta Karşıyaka, 32 puanla üçüncü sıraya tırmanırken, lider Mersin'le arasındaki puan farkını 8'e, ikinci sıradaki 52 Orduspor'la olan puan farkını ise 3'e indirdi.

DHA